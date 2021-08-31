Задача для всей страны: в ВСУ готовы к полномасштабному наступлению России

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что украинские войска готовы к полномасштабному вторжению России. Однако, чтобы успешно отразить атаку, должна быть привлечена не только армия.

На случай российского вторжения в ВСУ отработаны соответствующие планы и задачи. Также есть планы по быстрому наращиванию боеспособности армии.

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Готовыми должны быть не только военные

Валерий Залужный отметил, что развитие нашего вооружения напрямую зависит от развития экономики. Новое вооружение увеличит уровень обороноспособности украинской армии, но главнокомандующий ВСУ убеждает, что наши войска готовы использовать все что у них есть на вооружении. И готовы использовать эффективно.

Также Залужный отметил, что Россия также ведет информационную войну. Украинское общество должно эффективно ей противостоять.

Общество должно верить своим Вооруженным силам. Должно верить в свою победу. Общество должно именно вот в этой кампании, в борьбе против лжи и дезинформации, стать бойцом. Это дело каждого. Не только Вооруженных сил. И насколько мы будем сопротивляться все вместе, настолько будем крепче,

– подчеркнул командующий ВСУ.

Украинцы, по словам Залужного, должны научиться отличать фейки от правды и прежде всего верить своей армии.

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