Задержали агента-корректировщика и выманили коллаборанта из Херсонщины: новые успехи СБУ
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины продолжает задержание тех, кто решил встать на сторону врага и его агентов, скрывавшихся на нашей территории. Некоторых даже нужно выманивать на территорию Украины.
Некоторые украинские граждане решают изменить своей стране и стать на сторону врага. Их предательство долго не длится – задержание и ответственность за преступление наступают очень быстро.
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Задержание предателей и коллаборантов
Служба безопасности Украины отчиталась об очередных успешных операциях по задержанию вражеских агентов и коллаборантов. Сообщники врага есть по всей территории Украины.
В Николаевской области сотрудники СБУ обнаружили и задержали корректировщика огня. Его помощь позволила вражеской артиллерии нанести прицельный огонь по "Николаевскому бронетанковому заводу".
В Херсонской области наши спецслужбы выманили и задержали коллаборанта. Он обвиняется в том, что предоставлял россиянам информацию о работе украинских военных и правоохранительных органов.
Чиновник "Азовстали" решил помочь врагу и рассказал российским оккупантам о схеме подземных тоннелей. Там наши защитники Мариуполя мужественно держат оборону. Предателю объявили о подозрении.
Подозрение в государственной измене получил и депутат районного совета Сумской области. В Ивано-Франковской области ФСБ хотела собрать данные о боеготовности украинцев, но СБУ быстро обнаружила и сорвала план оккупантов.
Также сообщается о том, что два российских боевика, ранее задержанных возле Северодонецка, получили приговор – 8 лет лишения свободы.
Война России против Украины: коротко о последних новостях
- ВСУ не только героически держат оборону и наносят врагу потери, но и идут в контрнаступление. В частности, украинские герои начали наступательные действия в Запорожье.
- Белоруссия начала развертывать свои силы на границе с Украиной. Такие действия режим Лукашенко оправдывает "проверкой". Начальник белорусского Генштаба даже посетовал, что Украина и НАТО угрожают безопасности Беларуси.
- Британская разведка продолжает активно делиться информацией о российских оккупантах. В частности, британцы назвали главный просчет агрессора, из-за которого он несет потери и не может воплотить свои планы. По их информации, россияне вообще не ожидали сопротивления и ожидали "лучшего сценария".
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