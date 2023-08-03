Один из них – известный: задержали двух корректировщиков ударов по Харькову

СБУ задержала двух корректировщиков, которые наводили удары России по Харькову. Один из них – довольно известный человек в городе.

Как отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, один из мужчин – активный спортсмен. Если вину корректировщиков докажут, то им грозит 12 лет заключения.

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Также проверяют причастность этих мужчин к наведению по Харькову "Шахедов" во время атаки 1 августа. Тогда получил ранения 1 человек. В результате атаки было повреждено, в частности, учебное заведение. Пострадал швейный цех, где обучались студенты.

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Как "работали" корректировщики

По данным Службы безопасности Украины, корректировщиками оказались двое безработных жителей Харькова. Они передвигались по городу на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военные.

После этого подозреваемые отмечали эти локации на гугл-карте и присылали скриншоты своему куратору из России. Силовики задержали мужчин "с поличным", когда они собирали данные о дислокации одного из подразделений Сил обороны.

В настоящее время им сообщили о подозрении. Решают вопрос об избрании меры пресечения.

Атака на Харьков 1 августа