Сами себе выстрелили в ногу: России дорого обойдется задержание американского журналиста
Россия задерживает граждан США, чтобы затем использовать их как средство давления в возможных переговорах. Они могут делать это даже на территории другой страны.
Об этом в эфире 24 Канала заявил американский политолог Рамис Юнус. Он добавил, что России дорого обойдется эта затея.
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Похитят даже из другой страны
По его словам, тема задержание американского гражданина в России сегодня номер один в США. Об этом уже высказались многие общественные организации, как "Репортеры без границ", а также государственные учреждения: Белый дом, Государственный департамент и другие.
"Россияне хотят использовать это как способ шантажа США. Они знают, что американцы очень болезненно реагируют на судьбу каждого отдельного гражданина. Вспомните хотя бы освобождение баскетболистки (Бритни Грайнер – 24 Канал) в обмен на российского торговца оружием, или Пола Вилана (американец, осужден в 2020 году в России за шпионаж – 24 Канал), который до сих пор сидит в тюрьме", – заявил Юнус.
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Именно поэтому, подчеркнул политолог, Госдеп США призывает американцев не посещать опасные территории и речь не только о России.
"Кем бы вы ни были, даже рядовым американцем, вы прибываете в аэропорт, показываете американский паспорт и эта информация доносится определенным спецслужбам, не обязательно этой страны, куда вы прилетели. Информацию могут получить спецслужбы враждебного для США государства и буквально похитить человека. Привезут в Россию, сфальсифицируют обвинения, подтасуют суд и вы в тюрьме", – рассказал Рамис Юнус.
Реакция США будет жесткой
По его словам, такое безобразие не творилось даже во времена Холодной войны. Россияне специально арестовывают граждан США, что б потом торговаться, используя человека как инструмент давления.
"Думаю, в этой ситуации США станут еще более объединены против России. Даже республиканцы, мы видим, требуют от Белого дома ужесточить политику в отношении России, в том числе оказывая еще больше поддержки Украине. Если Россия будет угрожать жизни американских граждан, это будет очень дорого обходится самой России. Америка не оставит это без внимания, можно не сомневаться", – добавил Юнус.
Задержание американского журналиста главное
- 30 марта ФСБ задержала репортера The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. Его обвинили в шпионаже на предприятии военного назначения.
- Редакция The Wall Street Journal требует от правительства США выселку посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих в стране.
- Политик из США Юрий Рашкин считает, что Путин использует Гершковича для обмена на одного из российских заключенных в США.