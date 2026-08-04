Консул Украины посетил в Польше директора CEO Club, задержанного "за кражу велосипедов"

Консул Генерального консульства Украины в Люблине навестил задержанного директора бизнес-сообщества CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука. Мужчину удерживают якобы за "кражу велосипедов".

Как сообщают издания "Европейская правда" и Суспильне со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В каком состоянии сейчас находится Дмитрий Карчук?

В настоящее время украинский предприниматель содержится в пенитенциарном учреждении польского города Перемышль. Во время личной встречи с дипломатом задержанный не высказывал никаких жалоб на условия содержания или ненадлежащее обращение со стороны администрации следственного изолятора или других лиц.

После непосредственного общения с Карчуком украинский консул провел отдельную встречу с руководством пенитенциарного учреждения. Стороны подробно обсудили вопросы соблюдения прав украинца и обеспечения его базовых и правовых потребностей в рамках, определенных законодательством Польши и нормами международного права.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что совместно с Генеральным консульством в Люблине держат это резонансное дело под особым контролем. Параллельно Посольство Украины в Германии уже обратилось к немецкой стороне с официальным запросом о предоставлении подробностей уголовного производства и заявило о готовности оказать необходимое содействие адвокатам в обеспечении прав задержанного.

В чем подозревают Дмитрия Карчука?

Сама история началась 28 июля 2026 года на международном автомобильном пункте пропуска "Грушев – Будомеж". Именно там во время стандартной проверки документов польская пограничная служба обнаружила Дмитрия Карчука в базе данных розыска на основании европейского ордера на арест, выданного правоохранительными органами Германии.

Немецкое следствие инкриминирует украинцу мошенничество в организованной форме, что по местному законодательству предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Речь идет о масштабном логистическом мошенничестве, в результате которого в сентябре 2024 года со склада в Германии было похищено 171 электровелосипед общей стоимостью более 126 тысяч евро.

Сам директор CEO Club Ukraine категорически заявил, что не признает своей причастности к инкриминируемому правонарушению. Он намерен через своих адвокатов решительно обжаловать решение немецкого следствия, настаивая на ошибочной идентификации или незаконном использовании его персональных данных третьими лицами.

Адвокаты Карчука, в свою очередь, утверждают, что собрали неопровержимые доказательства пребывания их клиента в Украине в сентябре 2024 года, среди которых официальные данные Государственной пограничной службы, детализированный биллинг мобильного оператора, банковские выписки и показания очевидцев.

Отдельным весомым аргументом являются медицинские документы, подтверждающие, что в период совершения преступления бизнесмен проходил сложную реабилитацию после операции на колене и передвигался исключительно на костылях. Кроме того, у него вообще отсутствует водительское удостоверение категории, необходимой для управления грузовыми автомобилями.

Немецкие адвокаты в настоящее время пытаются получить доступ к материалам дела, ведь по состоянию на 4 августа защита до сих пор не получила официальных документов от немецкой стороны. Из-за этого юристам неизвестно, какой именно документ предъявил человек, получивший груз, и использовался ли там номер подлинного паспорта украинца. После получения этих материалов планируется оценить основания для выдачи европейского ордера и обжаловать его непосредственно в Германии.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что о задержании Дмитрия Карчука впервые публично рассказал основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук. Он предположил, что эта ситуация является следствием мошенничества с документами, когда злоумышленники могли использовать чужие персональные данные, выдать себя за другого человека, взять груз и впоследствии продать товар за наличные.

Фактически у человека могут похитить личность, использовать его данные для совершения уголовного преступления, а он даже не будет об этом знать, пока однажды его не задержат на границе. Пока неизвестно, кто на самом деле завладел грузом и как личные данные Дмитрия оказались в материалах дела,

– Сергей Гайдайчук, основатель и президент CEO Club Ukraine.

Тогда же стало известно, что польский суд назначил подозреваемому до 60 суток содержания под стражей на время рассмотрения экстрадиционного запроса, и именно это решение сейчас пытаются отменить адвокаты.