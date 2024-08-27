Отпустили после допроса: СМИ узнали, что произошло с задержанными подопечными Дурова

После проведения допроса французские правоохранительные органы отпустили охранника и ассистентку Павла Дурова, российского основателя мессенджера Telegram.

Об этом отмечают авторитетные журналисты, ссылаясь на информацию от инсайдеров в правоохранительных структурах Франции.

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Полиция отпустила охранника и ассистентку Дурова

Оба спутники Дурова были задержаны вместе с ним в парижском аэропорту, но после допроса их отпустили без предъявления обвинений.

По словам источника, близкого к делу, охранника и помощницу Дурова, которые постоянно с ним, допросили следователи, прежде чем отпустить,

– пишет Le Figaro.

Ассистентку, что в социальных сетях известна как Юлия Вавилова, упоминает издание Le Figaro Madame, которое описывает ее как "криптоконсультантку".

СМИ предполагают, что между ней и Дуровым могут быть близкие отношения.

Сам Павел Дуров остается под стражей, срок его содержания был продлен до 28 августа. По словам французских журналистов, удерживать человека под стражей без предъявления обвинений разрешено не более 96 часов.

Задержание Дурова произошло в ночь на 25 августа, а уже на следующий день прокуратура заявила, что оно было осуществлено в рамках расследования дела против неустановленных лиц по 12 статьям преступлений:

участие в управлении онлайн-платформой для проведения незаконных транзакций;

отказ предоставить информацию на запросы официальных органов;

участие в хранении порнографических изображений несовершеннолетних;

участие в распространении порнографических изображений несовершеннолетних организованной группой;

участие в распространении наркотических веществ;

участие в распространении хакерских программ;

участие в мошенничестве, совершенном организованной группой;

создание организованной группы с целью совершения преступлений, предусматривающих лишение свободы на срок не менее пяти лет;

сокрытие преступлений, совершенных организованной группой;

предоставление криптографических услуг без необходимого декларирования;

незаконное предоставление криптографических средств для чрезмерной конфиденциальности;

незаконный импорт криптографических средств с целью чрезмерной конфиденциальности.

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Из заявления правоохранителей понятно, что Дуров был задержан для дачи показаний. Предъявили ли основателю Telegram конкретные обвинения, прокуратура не уточняла по состоянию на это время.