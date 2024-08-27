Про це зазначають авторитетні журналісти, посилаючись на інформацію від інсайдерів у правоохоронних структурах Франції.

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Поліція відпустила охоронця та асистентку Дурова

Обидва супутники Дурова були затримані разом із ним у паризькому аеропорту, але після допиту їх відпустили без пред'явлення звинувачень.

За словами джерела, близького до справи, охоронця та помічницю Дурова, які постійно з ним, допитали слідчі, перш ніж відпустити,

– пише Le Figaro.

Асистентку, яка в соціальних мережах відома як Юлія Вавилова, згадує видання Le Figaro Madame, яке описує її як "криптоконсультантку".

ЗМІ припускають, що між нею та Дуровим можуть бути близькі стосунки.

Зверніть увагу! Сам Павло Дуров залишається під вартою, термін його утримання було продовжили до 28 серпня. За словами французьких журналістів, утримувати особу під вартою без висунення обвинувачень дозволено не більше ніж 96 годин.

Затримання Дурова відбулося в ніч на 25 серпня, а вже наступного дня прокуратура заявила, що воно було здійснене в рамках розслідування справи проти невстановлених осіб за 12 статтями злочинів:

участь у керуванні онлайн-платформою для проведення незаконних транзакцій;

відмова надати інформацію на запити офіційних органів;

участь у зберіганні порнографічних зображень неповнолітніх;

участь у розповсюдженні порнографічних зображень неповнолітніх організованою групою;

участь у розповсюдженні наркотичних речовин;

участь у розповсюдженні хакерських програм;

участь у шахрайстві, вчиненому організованою групою;

створення організованої групи з метою скоєння злочинів, що передбачають позбавлення волі на термін не менше п'яти років;

приховування злочинів, вчинених організованою групою;

надання криптографічних послуг без необхідного декларування;

незаконне надання криптографічних засобів для надмірної конфіденційності;

незаконний імпорт криптографічних засобів з метою надмірної конфіденційності.

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Зі заяви правоохоронців зрозуміло, що Дуров був затриманий для надання свідчень. Чи пред'явили засновнику Telegram конкретні обвинувачення, прокуратура не уточнювала станом на цей час.