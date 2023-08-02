Дело Гиркина стало "совершенно секретным": адвокат террориста удивил откровением
Военный преступник Игорь Гиркин-Стрелков находится в московском СИЗО "Лефортово". Его арестовали до 18 сентября.
Юрист Александр Молохов, защищающий арестованного Игоря Гиркина в суде, рассказал об изменениях по делу этого террориста. В то же время адвокат не сказал много информации, опасаясь ответственности.
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Что изменилось по делу Гиркина
По словам юриста, уголовное дело в отношении Гиркина получило гриф "совершенно секретно". Следует отметить, что Молохов отказался давать другие комментарии. Вероятно, потому что не хотел, чтобы его тоже арестовали.
Статья 283 (разглашение государственной тайны – 24 Канал) – дело серьезное,
– объяснил он.
Напомним, что террорист Гиркин в России обвиняется в призывах к экстремизму. По информации росСМИ, сейчас военный преступник находится в камере на двух человек, где есть холодильник и телевизор. Также стало известно, что Стрелков отказался общаться с правозащитниками.
Что говорят эксперты об аресте Гиркина-Стрелкова
- Недавно политтехнолог Михаил Шейтельман в разговоре с 24 Каналом отметил, что Владимир Путин из-за угрозы для своего режима начал репрессии даже среди сторонников авторитаризма. По его мнению, это может существенно изменить баланс в стране-агрессорке, поскольку диктатор наживает себе новых врагов в российской верхушке.
- Ранее российский оппозиционный журналист и редактор издания The Insider Тимур Олевский упустил, что Путин мог обидеться на Гиркина потому, что тот его сравнил с Борисом Ельциным. Тем самым Стрелков разрушил миф о диктаторе как "спасителе России".
- Напомним, представитель ГУР МО Андрей Юсов сравнил арест Гиркина с эффектом бабочки. Разведчик считает, что задержание Стрелкова подрывает единство путинских элит.