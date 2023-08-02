Дело Гиркина стало "совершенно секретным": адвокат террориста удивил откровением

Военный преступник Игорь Гиркин-Стрелков находится в московском СИЗО "Лефортово". Его арестовали до 18 сентября.

Юрист Александр Молохов, защищающий арестованного Игоря Гиркина в суде, рассказал об изменениях по делу этого террориста. В то же время адвокат не сказал много информации, опасаясь ответственности.

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Что изменилось по делу Гиркина

По словам юриста, уголовное дело в отношении Гиркина получило гриф "совершенно секретно". Следует отметить, что Молохов отказался давать другие комментарии. Вероятно, потому что не хотел, чтобы его тоже арестовали.

Статья 283 (разглашение государственной тайны – 24 Канал) – дело серьезное,

– объяснил он.

Напомним, что террорист Гиркин в России обвиняется в призывах к экстремизму. По информации росСМИ, сейчас военный преступник находится в камере на двух человек, где есть холодильник и телевизор. Также стало известно, что Стрелков отказался общаться с правозащитниками.

Что говорят эксперты об аресте Гиркина-Стрелкова