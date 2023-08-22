Научил уклонистов подделывать документы: в Винницкой области разоблачили командира ТЦК

В Винницкой области командир отделения военкомата придумал оригинальную схему с уклонением от мобилизации. За свои услуги 52-летний мужчина просил у военнообязанных 2000 долларов.

Командир отделения одного из отделов Винницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержан во время получения взятки. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

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Какую схему придумал сотрудник ТЦК

Главный сержант продал военнообязанным за 2000 долларов 70 бланков повесток. Документы были официальными, но пустыми. На них только стояла подпись военного комиссара и гербовая печать.

Работник ТЦК подсказал уклонистам, как правильно заполнять бланки. Также он им объяснил, как незаконно пользоваться бумагами в пределах Винницкой области, в том числе на блокпостах. "Клиенты" надеялись предъявить эти документы другим представителям ТЦК, выдавая их за настоящие бланки и уклоняясь таким способом от мобилизации.

Задержание подозреваемого в Винницкой области / Фото Офиса Генпрокурора



Противоправные действия сержанта, в случае использования незаполненных бланков повесток, предоставили бы возможность около 70 военнообязанным подтвердить якобы получение вызовов в ТЦК и СП и уклониться от прохождения военной службы по мобилизации,

– говорится в сообщении.

Его задержание проходило с участием сотрудников СБУ и следователей областного главкома полиции. Подозреваемому уже избрали меру пресечения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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