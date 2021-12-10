Задержание Протасевича: в Польше обнародовали запись диспетчера, который давал команды пилоту
Источник:Zerkalo
Польские спецслужбы обнародовали запись разговора диспетчера и пилота во время посадки самолета в Минске, после которой задержали белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
Обнародованы записи, которые по мнению польских спецслужб, доводят причастность белорусских правоохранителей и режима Лукашенко в целом к посадке самолета в Минске в мае 2021 года, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
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На записях слышны посторонние
На опубликованных записях – разговор пилота самолета Rynair, который летел из Афин в Вильнюс, с диспетчером, который настаивал на совершении посадки в Минске. Однако в разговоре слышна и "третья сторона". Польские спецслужбы предполагают, что это представители белорусского КГБ.
Во время разговора с пилотом, диспетчер говорил о взрывчатке на борту самолета. Когда пилот уточнял информацию, в разговор вмешался "третий". Именно он назвал "красный" код опасности и настаивал на посадке в Минске.
Записи разговора опубликовал министр-координатор спецслужб Польши на своей странице в фейсбуке.
Разговор пилота, диспетчера и "третьего лица": смотрите видео
Задержание Романа Протасевича: главное
- 23 мая 2021 года в Минске совершил экстренную посадку из-за якобы минирования самолета Афины – Вильнюс, После этого белорусские правоохранители задержали оппозиционера Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу.
- В Минске никакой бомбы не обнаружили, однако арестовали редактора оппозиционного издания Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софию Сапегу. Против них открыли уголовные дела.
- Впоследствии Роман Протасевич и его девушка под давлением таки пошли на сотрудничество со следствием. Сам Протасевич дал интервью пролукашенковскому каналу, в котором заявил, что протесты и оппозиционные СМИ якобы финансировали западные страны для "дестабилизации ситуации в Беларуси".