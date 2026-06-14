Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 14 июня сообщил о перехвате танкера теневого флота России. Спецпредставитель диктатора Путина Кирилл Дмитриев отреагировал на инцидент.

Об этом Дмитриев сообщил в соцсети.

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Как Дмитриев "оправдал" задержание танкера?

Дмитриев заявил, что Великобритания вместо того, чтобы задерживать российский танкер теневого флота, лучше бы занималась проблемами с мигрантами.

Он отметил, что Стармер якобы должен "перехватывать" мигрантов. По словам Дмитриева, они насилуют, калечат и обезглавливают гражданских жителей страны.

Отчаянный Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией,

– написал Дмитриев.

Также спецпредставитель Путина недавно отреагировал на падение рейтингов проукраинского премьера Великобритании Кира Стармера. Он попросил пришельцев вмешаться во внутриполитическую ситуацию в стране.

Что известно о задержании танкера теневого флота России?

Утром в воскресенье, 14 июня, британские военные перехватили танкер теневого флота России, который пытался пройти через пролив Ла-Манш.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что такая операция стала еще одним ударом для России. Он также поблагодарил военных и правоохранителей, которые участвовали в захвате и "ежедневно гарантируют безопасность страны".

Известно также, что операция длилась шесть часов: в ней участвовали вертолеты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, самолет Королевских ВВС P-8, а также корабли HMS Sutherland и HMS Ledbury.