Административное задержание в рамках мобилизации: в ТЦК рассказали, сколько может длиться

В Полтавском ТЦК рассказали, сколько может длиться административное задержание в рамках мобилизации. В некоторых случаях человека могут мобилизовать сразу после задержания.

В случае, если после административного задержания человека доставляют в отделение полиции, его могут там держать максимум три часа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина, которое он дал Суспильному.

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Сколько может длиться административное задержание

В рамках мероприятий мобилизации человека доставляют не в отделение полиции, а в ТЦК и СП. Роман Истомин говорит, что в ТЦК лицо проведет столько времени, сколько необходимо для того, чтобы осуществить проверку данных и пройти военно-врачебную комиссию.

Если человека мобилизуют, в ТЦК он также будет ожидать отправки в учебный центр.

Если ВВК признает гражданина годным и если выяснится, что у него нет оснований для отсрочки и он не забронирован, он может быть мобилизован после административного задержания,

– говорит Истомин.

Представитель Полтавского ТЦК и СП считает, что украинцы вынуждены защищать себя от российской агрессии. А также добавил, что как только мобилизуют достаточное количество людей, то силовая мобилизация и административные задержания "исчезнут как явление".