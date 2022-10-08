"Это может быть предотвращением военного переворота": почему начались задержания военных в Москве

Глава Кремля Владимир Путин может опасаться военного переворота против себя. По этой причине спецподразделения "Росгвардии" перекрывают центр Москвы.

В то же время в Кремле могут запланировать реализацию дополнительных целей во время такой "спецоперации". Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт отметил, что когда произошла успешная для ВСУ Харьковская контрнаступательная операция, тогда он высказал мнение, что если Путин в ближайшее время не раскроет мятеж среди генералов из-за провала Харьковщины, тогда его самого могут отстранить от власти.

Я могу предположить, что задержание военных в Москве может быть предотвращением военного переворота. Потому что военные действительно могут это сделать. И вот сегодня мы наблюдаем, что сегодня Путин "всех собак вешает" на них,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, дивизия оперативного назначения "Росгвардии", которая вовлечена в эту "операцию", является бывшей дивизией НКВД.

"Ее создавал еще Берия для своей защиты. Он ею не смог воспользоваться, когда его арестовывали в Кремле. А здесь она сегодня перекрывает центр Москвы, потому что на Арбате находятся Генштаб и Штаб Центрального округа. Поэтому он, возможно, перекрыт, чтобы военные не могли отреагировать", – добавил Жданов.

По его мнению, это может быть попыткой найти виновного в провале "специальной военной операции".

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