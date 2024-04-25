Еще один прокол России, – политтехнолог назвал 2 версии задержания заместителя Шойгу

В России задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению во взяточничестве. Однако, существует 2 основные версии того, что на самом деле происходит в стране-агрессоре.

Первая из них – это "разборки" ФСБ с представителями минобороны за "потоки". Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что должность куратора всех строек минобороны России и содержание всех объектов – это довольно большие деньги. Отметим, что Иванова задержали 23 апреля.

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"Колоссальные деньги на это выделяются. Конечно, колоссальные деньги воруются", – подчеркнул политтехнолог.

Вторая версия – если бы это действительно был исключительно коррупционный скандал, то, вероятно, это задержание перенесли бы после "инаугурации" Владимира Путина.

То есть его прямо притащили в зал суда сразу же. Поэтому, вероятнее всего, здесь речь идет все-таки о том, что Путина убедили, что Иванов действительно работал на какую-то другую структуру или спецслужбу,

– добавил Тизенгаузен.

Момент упустили

Сейчас в России размышляют над тем, что именно инкриминировать задержанному. По мнению политтехнолога, вряд ли это будет госизмена.

Все из-за того, что тогда окажется, что в стране-агрессоре упустили этот момент, потому что этот человек был при разработке планов наступления России, имел доступ к секретной информации и ходил рядом с Путиным. Тизенгаузен считает, что это будет именно взяточничество. Однако, "выше" в стране-агрессоре будут понимать, за что на самом деле.

"Смешно же, что в России кого-то за коррупцию из высших эшелонов. Там явно нашептали. Это еще один прокол после "Крокуса", что вы, в принципе, не понимаете, что у вас происходит в ваших спецслужбах, кто на кого там работает", – добавил Борис Тизенгаузен.

В России в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" 22 марта устроили теракт. В результате стрельбы погибли 145 человек. Ответственность за содеянное взял "ИГИЛ", однако в России всячески обвиняют Украину. Между тем в российском минобороны заявили, что после этого в России возросло количество желающих воевать против Украины. Так в течение 2 недель контракты с российской армией подписали 16 тысяч мужчин.

Если, например, заменить министра обороны России Сергея Шойгу, то это будет изменение фактически всей вертикали ведомства.

Задержание Иванова: что известно