Еще один прокол России, – политтехнолог назвал 2 версии задержания заместителя Шойгу
В России задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению во взяточничестве. Однако, существует 2 основные версии того, что на самом деле происходит в стране-агрессоре.
Первая из них – это "разборки" ФСБ с представителями минобороны за "потоки". Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что должность куратора всех строек минобороны России и содержание всех объектов – это довольно большие деньги. Отметим, что Иванова задержали 23 апреля.
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"Колоссальные деньги на это выделяются. Конечно, колоссальные деньги воруются", – подчеркнул политтехнолог.
Вторая версия – если бы это действительно был исключительно коррупционный скандал, то, вероятно, это задержание перенесли бы после "инаугурации" Владимира Путина.
То есть его прямо притащили в зал суда сразу же. Поэтому, вероятнее всего, здесь речь идет все-таки о том, что Путина убедили, что Иванов действительно работал на какую-то другую структуру или спецслужбу,
– добавил Тизенгаузен.
Момент упустили
Сейчас в России размышляют над тем, что именно инкриминировать задержанному. По мнению политтехнолога, вряд ли это будет госизмена.
Все из-за того, что тогда окажется, что в стране-агрессоре упустили этот момент, потому что этот человек был при разработке планов наступления России, имел доступ к секретной информации и ходил рядом с Путиным. Тизенгаузен считает, что это будет именно взяточничество. Однако, "выше" в стране-агрессоре будут понимать, за что на самом деле.
"Смешно же, что в России кого-то за коррупцию из высших эшелонов. Там явно нашептали. Это еще один прокол после "Крокуса", что вы, в принципе, не понимаете, что у вас происходит в ваших спецслужбах, кто на кого там работает", – добавил Борис Тизенгаузен.
Если, например, заменить министра обороны России Сергея Шойгу, то это будет изменение фактически всей вертикали ведомства.
Задержание Иванова: что известно
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что министра обороны России заранее предупредили о задержании его заместителя.
- Тимура Иванова отправили на 2 месяца в СИЗО. В российском СМИ заявили, что на самом деле его арестовали за государственную измену. Однако, в России об этом не хотят открыто говорить.
- Адвокат заместителя Шойгу убеждает, что Иванову инкриминируют только взяточничество. А, мол, информация о госизмене – ложная.
- Как сообщил источник 24 Канала в украинской разведке, заместителя министра обороны России задержали в результате действий ГУР МО. Украинские разведчики получили доступ к документам Иванова и конфиденциальной информации врага. Против него начали расследование тогда, когда это стало известно в "более широких кругах России".
- В британской разведке называют арест Иванова одним из самых серьезных скандалов десятилетия.