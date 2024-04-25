Перша із них – це "розбірки" ФСБ з представниками міноборони за "потоки". Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що посада куратора усіх будівництв міноборони Росії та утримання усіх об'єктів – це доволі великі гроші. Зазначимо, що Іванова затримали 23 квітня.
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"Колосальні гроші на це виділяються. Звісно, колосальні гроші крадуться", – наголосив політтехнолог.
Друга версія – якби це дійсно був виключно корупційний скандал, то, ймовірно, це затримання перенесли б після "інавгурації" Владіміра Путіна.
Тобто його прямо притягли до зали суду відразу ж. Тому, найімовірніше, тут йдеться все-таки про те, що Путіна переконали, що Іванов справді працював на якусь іншу структуру або спецслужбу,
– додав Тизенгаузен.
Момент упустили
Нині в Росії міркують над тим, що саме інкримінувати затриманому. На думку політтехнолога, навряд чи це буде держзрада.
Усе через те, що тоді виявиться, що в країні-агресорці упустили цей момент, бо ця людина була при розробці планів наступу Росії, мала доступ до секретної інформації та ходила поруч з Путіним. Тизенгаузен вважає, що це буде саме хабарництво. Однак, "вище" в країні-агресорці розумітимуть, за що насправді.
"Смішно ж, що в Росії когось за корупцію з вищих ешелонів. Там явно нашептали. Це ще один прокол після "Крокусу", що ви, в принципі, не розумієте, що у вас відбувається у ваших спецслужбах, хто на кого там працює", – додав Борис Тизенгаузен.
Якщо, наприклад, замінити міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, то це буде зміна фактично усієї вертикалі відомства.
Затримання Іванова: що відомо
- Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що міністра оборони Росії заздалегідь попередили про затримання його заступника.
- Тимура Іванова відправили на 2 місяці до СІЗО. У російському ЗМІ заявили, що насправді його арештували через державну зраду. Однак, у Росії про це не хочуть відкрито говорити.
- Адвокат заступника Шойгу переконує, що Іванову інкримінують лише хабарництво. А, мовляв, інформація про держзраду – неправдива.
- Як повідомило джерело 24 Каналу в українській розвідці, заступника міністра оборони Росії затримали у результаті дій ГУР МО. Українські розвідники отримали доступ до документів Іванова та конфіденційної інформації ворога. Проти нього почали розслідування тоді, коли це стало відомо у "ширших колах Росії".
- У британській розвідці називають арешт Іванова одним із найсерйозніших скандалів десятиліття.