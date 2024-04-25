Перша із них – це "розбірки" ФСБ з представниками міноборони за "потоки". Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що посада куратора усіх будівництв міноборони Росії та утримання усіх об'єктів – це доволі великі гроші. Зазначимо, що Іванова затримали 23 квітня.

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"Колосальні гроші на це виділяються. Звісно, колосальні гроші крадуться", – наголосив політтехнолог.

Друга версія – якби це дійсно був виключно корупційний скандал, то, ймовірно, це затримання перенесли б після "інавгурації" Владіміра Путіна.

Тобто його прямо притягли до зали суду відразу ж. Тому, найімовірніше, тут йдеться все-таки про те, що Путіна переконали, що Іванов справді працював на якусь іншу структуру або спецслужбу,

– додав Тизенгаузен.

Момент упустили

Нині в Росії міркують над тим, що саме інкримінувати затриманому. На думку політтехнолога, навряд чи це буде держзрада.

Усе через те, що тоді виявиться, що в країні-агресорці упустили цей момент, бо ця людина була при розробці планів наступу Росії, мала доступ до секретної інформації та ходила поруч з Путіним. Тизенгаузен вважає, що це буде саме хабарництво. Однак, "вище" в країні-агресорці розумітимуть, за що насправді.

"Смішно ж, що в Росії когось за корупцію з вищих ешелонів. Там явно нашептали. Це ще один прокол після "Крокусу", що ви, в принципі, не розумієте, що у вас відбувається у ваших спецслужбах, хто на кого там працює", – додав Борис Тизенгаузен.

Зверніть увагу! У Росії в підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Хол" 22 березня влаштували теракт. Унаслідок стрілянини загинуло 145 людей. Відповідальність за скоєне взяла "ІДІЛ", проте в Росії усіляко звинувачують Україну. Тим часом в російському міноборони заявили, що після цього в Росії зросла кількість охочих воювати проти України. Так протягом 2 тижнів контракти з російською армією підписали 16 тисяч чоловіків.

Якщо, наприклад, замінити міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, то це буде зміна фактично усієї вертикалі відомства.

Затримання Іванова: що відомо