Задержанным на митингах в России вручили повестки в военкоматы, - СМИ
22 сентября 2022 , 15:33Читати новину українською
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Гражданам страны не понравилось решение власти, и они в тот же день вышли на протест. Представители военкоматов не упустили возможности вручить повестки задержанным протестующим.
По сообщениям в соцсетях, задержанных во время митинга увозили в военкоматы, где им вручали повестки. В то же время, издание "Медуза" опубликовало советы россиянам о том, что делать, если на улице, в военкомате или отделенные полиции вручают повестку.