В Киеве из-за отсутствия света задерживается общественный транспорт: какие маршруты опаздывают
26 августа 2024, 19:13Читати новину українською
Источник:"Киевпастранс"
Вечером 26 августа в Киеве наблюдаются масштабные сбои в работе общественного транспорта, который зависит от электроэнергии.
Об этом сообщили в "Киевпастранс". Там рассказали о задержках в движении трамваев и троллейбусов.
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Что известно о задержках в движении трамваев и троллейбусов в Киеве
Сначала около 17:40 было сообщено о задержке движения трамваев по маршрутам номер 14 и 15 по улице Дегтяревская. Причина задержки в "Киевпастранс" указали – отсутствие электроэнергии. Там было организовано движение автобусов.
Впоследствии в компании заявили о задержке еще ряда маршрутов и троллейбусов. Причина их задержки также отсутствие напряжения.
Какой еще транспорт задерживается:
- движение трамваев №№ 1, 2, 3 по улице Борщаговская по причине отсутствия напряжения, уже организовано движение автобусов;
- движение троллейбусов № 41 по улице Тулузы по причине отсутствия напряжения;
- движение троллейбусов №16, 18, 19, 23, 28, 33, 35 по улице Ильенко и улице Герцена по причине отсутствия напряжения;
- движение троллейбусов №№4, 5, 7, 22, 27, 30, 42 на станции метро "Шулявская" по причине отсутствия напряжения;
- движение троллейбусов №№24, 25, 26, 35, 36 по проспекту Свободы по причине отсутствия напряжения.
- движение троллейбусов №№3, 9к, 12, 14, 40, 40к по улице Саксаганского/улице Жилянская по причине отсутствия напряжения.