Есть бригады, которые укомплектованы на 60-70%, – Зеленский о задержках с поставками оружия

Владимир Зеленский дал важное интервью. Он затронул много важных тем, в частности, поставки оружия нашей армии.

Президент Украины указал на задержки с поставками вооружения Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Эти процессы зависят от многих

По словам Зеленского, есть бригады, которые укомплектованы оружием на 60% – 70%.

Что-то в процессе, что-то идет, а что-то никак не дойдет. Это происходит. Последний год есть замедление многих процессов, которые зависят от многих. Я не хочу обвинять кого-то одного из партнеров или нас, я хочу в целом сказать,

– подчеркнул президент.

В то же время он отметил, что эти процессы были замедление из-за решения Конгресса, которые принимали слишком долго. По его словам, это привело к тому, что защищались мы меньшим количеством оружия и меньшим количеством людей.

Зато Россия понесла большие потери и потеряла инициативу на Харьковском направлении. Также им не удалось реализовать свою операцию по оккупации крупного украинского города Сумы.