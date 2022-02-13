Задолженные миллионы медикам, оружие в руках директоров школ – видео недели
Медикам задолжали 11 миллионов из-за халатности руководителя больницы. Директора школ Львова взяли в руки оружие, чтобы овладеть навыками в случае необходимости.
О сюжетах 24 канала, которые стали самыми популярными за неделю – узнавайте дальше.
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Проверка от Ляшко
В Одессе медикам детской больницы не выплачивали зарплату. Им задолжали примерно 11 миллионов гривен из-за халатности руководства. В больницу с проверкой даже приехал сам министр здравоохранения.
Заоблачный долг одесским медикам: смотрите сюжет 24 канала
Стрелковые учения педагогов
Директора львовских школ и лицеев приняли участие в стрелковых учениях. Педагоги осваивают умения владения оружием по новой программе национального сопротивления в случае масштабной агрессии России.
Как прошли учения директоров школ и лицеев: узнайте в видео
Проверка бомбоубежищ
В Херсоне решили проверить состояние бомбоубежищ, которые можно использовать в случае необходимости. Однако при осмотре укрытия обнаружили определенные проблемы. Наводить порядок в помещении начали только полгода назад.
Особенности бомбоубежищ в Херсоне: смотрите видео
Заоблачные суммы за газ
На Львовщине жителям пришли слишком высокие цены на газ. Из-за этого под "Львовгазом" образовались очереди из недовольных людей, возмущенных заоблачными платежками, в которых даже не указаны показатели.
Проблемы с платежками за газ: смотрите сюжет 24 канала
Учения на границе с Крымом
Возле оккупированного Крыма состоялись масштабные учения. Они прошли вблизи одного из самых опасных участков. Более 1 300 правоохранителей отточили мастерство противодействия вражеским силам.
Вблизи Крыма состоялись мощные учения: смотрите видео