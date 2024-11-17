Зафиксировали пуски "Калибров": сколько таких ракет враг сейчас держит в море

Россия запустила "Калибры" по Украине. Россияне имеют 8 ракетоносителей общим пуском в 52 ракеты, однако прецедентов одновременного их применения не было.

24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, что Россия выпустила из акватории Черного моря "Калибры" в 6:09 17 ноября 2024 года.

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Что известно о пусках "Калибров"

Военно-морские силы ВСУ предупредили, что по состоянию на 06:00 17 ноября 2024 года:

️в Черном море – 4 вражеских корабля, 4 из которых являются носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;

в Азовском море – вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море – 3 вражеских корабля, 3 из которых являются носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в интервью "Киев24" вечером 17 ноября, что Россия держит в акватории Черного моря 8 кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр".

Давайте посчитаем вместе. В акватории Черного моря остается 8 носителей крылатых ракет: 5 – надводных и 3 – подводных. Подводные имеют 4 пусковых – это 12 ракет. И по 8 пусковых на 5 надводных. То есть вместе это 52 пусковых. Но таких прецедентов применения одновременно всех носителей не было. Насколько я помню, максимум доходило до трех носителей,

– пояснил спикер.

По словам Плетенчука, при атаках россияне вообще эти носители не применяют уже некоторое время, однако угрозу эту не следует отвергать.