"Запаковывают" ПВО в Крымский мост: Плетенчук рассказал, как россияне строят "загадочное сооружение"

Россияне продолжают перетаскивать на Крымский мост системы противовоздушной обороны, в том числе и выставочные образцы. Также оккупанты строят на переправе "загадочное сооружение".

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует 24 Канал.

Смотрите также Путин действует по 2 направлениям: на что указывает транспорт "ядерного" управления минобороны России в Крыму

Россияне пытаются защитить Крымский мост

Тянут отовсюду. И они реально очень плотно запаковывают Крым именно ПВО. Они пытаются поддерживать этот имидж "непотопляемого авианосца", как они называют его периодически,

– рассказал Плетенчук.

По его словам, у россиян есть две главные цели по использованию Крымского моста:

использовать этот плацдарм для запуска ракет, чтобы Крым оставался военной базой;

использовать Крым как логистическую цепочку для снабжения на южную группировку.

"Раньше ключевую роль в этом играл паром, а сейчас Крымский мост, потому что паромы не работают. И даже несмотря на то, что мост не вытягивает этой логистики, россияне все равно пытаются максимально его защитить по понятным причинам", – добавил он.

Плетенчук отметил, что на Крымском мосту можно наблюдать разнообразные системы противовоздушной обороны, включая выставочные комплексы.

Оккупанты строят "загадочное сооружение" на мосту

Комментируя строительство "загадочного объекта" на Керченской переправе, Плетенчук охарактеризовал его как очередное препятствие.

Пока трудно понять (что именно строит Россия – 24 Канал), потому что впереди сезон штормов и честно говоря конструкция эта не выглядит фундаментальной, но в любом случае это очередная преграда, которая может защищать от возможных дроновых атак, а возможно она будет использоваться как параллельный переход, потому что они ее строят в виде моста. Но думаю, что в этом сезоне мы можем и не увидеть ее из-за сезона штормов,

– констатировал спикер.

Важно! Есть сообщение, что Андрей Ермак и Рустем Умеров должны встретятся с представителями администрации Джо Байдена в США. Во время визита они будут пытаться убедить Белый дом снять ограничения на удары по территории России. Они представят список целей, которые необходимо атаковать Украине.