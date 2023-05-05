В России второй раз за два дня горит нефтеперерабатывающий завод "Ильский"

У оккупантов снова тревожно. На нефтеперерабатывающем заводе "Ильский" в Краснодарском крае раздались взрывы.

Местные власти о них сообщили утром 5 мая. Сначала традиционно обвинили "украинские беспилотники", однако впоследствии нашли еще две вероятные причины.

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Что произошло на российском нефтеперерабатывающем заводе

По предварительным данным, несколько минут назад (перед 9:13 5 мая – 24 Канал) завод был атакован "украинским беспилотником". Он прилетел в одну из установок и начался пожар,

– написали росСМИ.

Впоследствии они сообщили, что атаку на завод якобы совершила группа диверсантов. По данным российских изданий, они были задержаны. Якобы, они пытались скрыться с места происшествия по трубопроводу.

Сотрудники завода заявили, что диверсанты взорвали пятую установку с помощью самодельного взрывного устройства. О пострадавших пропагандистам, как обычно, ничего не известно.

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Впоследствии пропаганда, вероятно, не найдя диверсантов, решила озвучить новую версию возгорания. По их словам, якобы причина пожара – самовозгорание предыдущего очага после "атаки беспилотниками". Пожар локализовали на площади 60 квадратных метров. Традиционно у оккупантов никто не пострадал.

Пожар на российском заводе: смотрите видео

Взрывы в России: коротко