Загорелось старенькое авто семьи с 6 детьми на Запороже: спасатели не бросили малыша в беде
Источник:телеграм-канал Александра Старуха
Украинцы массово покидают собственные дома из-за непрекращающегося обстрела российской армии. Семья из Мариуполя пыталась выехать в Запорожье, однако их авто загорелось. К счастью, спасатели не бросили семью в беде.
Семья в безопасности
Сообщается, что семья из Мариуполя решила перевезти своих шестерых детей в Запорожье. Однако их авто оказалось неисправным и загорелось.
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На помощь семье пришли спасатели, которые оперативно ликвидировали возгорание. К сожалению, легковушка не подлежит ремонту.
В беду попали родители, у которых самому маленькому ребенку всего 2 года, а самому старшему – 8. Украинские спасатели не бросили их в беде.
Сейчас семья в безопасности. Спасатели оказали семье психологическую помощь и перевезли в временный пункт проживания от волонтеров Общественной организации "Городской центр помощи".
Старенькое авто семьи сгорело / Фото спасателей
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