Красивое: над Мариуполем прямо в небе вспыхнул российский самолет
Источник:Петр Андрющенко
Вечером 7 января под Мариуполем был замечен российский самолет, который, по предварительной информации, летел в сторону Ростова-на-Дону. Однако не долетел, потому что вспыхнул прямо в небе и пошел петлями вниз.
Активность вражеской авиации
Произошло это около 17:30. Стоит отметить, что в целом за эти сутки над городом зафиксировали высокую активность вражеской авиации, однако она больше походила на тренировки, чем на боевые действия.
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С места сообщают, что около 17:30 в районе Мариуполя самолет россиян по дороге в сторону Ростова-на-Дону вспыхнул и пошел петлями вниз. Что это было и дальнейшая судьба самолета пока неизвестна, но интересная тенденция,
– отметил Петр Андрющенко.
Другое движение оккупантов в городе
Также в течение суток в городе зафиксировали движение не только самолетов оккупантов. Также на улицах города были отмечены:
- колонна из двух систем ПВО С-300,
- 10 тягачей,
- 2 гражданских на вид фуры в сопровождении полиции.
Двигались они в направлении Мариуполь – Мангуш – Бердянское направление.
Интересно, что семь тягачей пусты, наверное, где-то там техника оккупантов "приуныла" и требует долго отдыха на ремонтной базе.
– написал советник мэра Мариуполя.
Также удалось зафиксировать грузовики с БК, живой силой и двигавшиеся в сторону Донецка БТРы, а также живую силу захватчиков в Никольском. Петр Андрющенко предполагает, что это может свидетельствовать о ротации или пополнении личного состава оккупантов.
"В общем перемирием не пахнет. Стандартная перегруппировка и пополнение в течение всего дня. Такие себе Z-христиане", – добавил Андрющенко.
Что сейчас происходит в Мариуполе: коротко
- Петр Андрющенко также ранее сообщал, что сегодня Мариуполь является большой базой россиян. Они туда свозят мобилизованных, много техники и системы ПВО. В частности, в город недавно завезли новую "партию" только что мобилизованных россиян.
- Однако при этом между оккупантами в Мариуполе нет никакой монолитности. Они пытаются делить сферы влияния и деньги и даже регулярно устраивают перестрелки между собой.
- Также из-за многочисленных жалоб мариупольцев на "приемную Путина" впервые со времен оккупации Пушилин из Иващенко получили на орехи от руководства. Чтобы вычитать главаря так называемой "ДНР" и местного гауляйтера, в оккупированный город приехал вице-премьер России Марат Хуснуллин.