Высокий уровень загрязненности второй день подряд: в Киеве снова ухудшилось качество воздуха

В воскресенье, 9 марта, в Киеве снова ухудшилось качество воздуха. Киевлян призвали проводить меньше времени на улице и пить больше воды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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Почему в Киеве снова грязный воздух

По состоянию на утро 9 марта в Киеве, как и в ряде других общин Украины, наблюдается ухудшение состояния воздуха. Уровень загрязненности оценивается как высокий.

Причинами загрязнения воздуха являются пожары в Киевской области и безветренная погода.

Советуем ограничить прогулки и пить больше воды,

– призвали в КГВА.

По данным IQAir, по состоянию на 09:45 Киев занимает 17 место среди самых загрязненных городов в мире по состоянию воздуха.



Киев попал в топ городов с самым грязным воздухом / Скриншот

Худшая ситуация с качеством воздуха на Левобережье Киева. Так, в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах – худшее качество воздуха.

К слову, следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени можно в приложении Киев Цифровой или по ссылке.

В субботу, 8 марта, в Киеве также был высокий уровень загрязнения воздуха. Причиной этого были пожары и метеорологические условия.