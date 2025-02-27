Человек большого сердца и высококлассный специалист: на войне погиб ветеринар Захар Палий

Украина продолжает терять на войне верных сыновей и дочерей. Стало известно, что на фронте погиб врач-ветеринар Захар Палий.

Жизнь защитника Украины оборвалась 27 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинскую ассоциацию врачей ветеринарной медицины (USAVA).

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Захар Палий воевал на самых горячих направлениях

Захар Палий родился 15 мая 1989 года.

Коллеги отзываются о нем как о настоящем патриоте и воине.

Захар был не только высококлассным специалистом, но и человеком большого сердца. Он посвятил свою жизнь заботе о животных, работал в ветеринарной клинике "Друг" и обожал заниматься горным туризмом,

– рассказали в USAVA.

Воин без колебаний ушел на фронт с первых дней полномасштабной войны. Он воевал в составе 95 отдельной десантно-штурмовой полесской бригады Вооруженных сил Украины и выполнял боевые задачи на самых горячих направлениях, в частности, на Сумщине, Херсонщине, Донецкой области, Курском направлении.

Валерий Залужный озвучил потери Украины. По его данным, речь идет о 50 тысячах погибших украинских воинов и более 300 тысяч раненых.

"Его собратья вспоминают о нем как о человеке чести, преданного друга, лидера, который всегда поддерживал боевой дух и понимал каждого, кто был рядом", – добавили в Ассоциации.

Ранее Захара Палия за личный героизм отметили Почетными нагрудными знаками Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест", "Серебряный крест" и орден "За мужество" III степени.

У него остались родители, жена и брат.

24 Канал выражает соболезнования семье и близким Захара Палия, который отдал свою жизнь за будущее Украины и ее свободу. Вечная память!