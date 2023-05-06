Проходил службу в батальоне росгвардии: в момент подрыва Прилепин возвращался из Донбасса

Под Нижним Новгородом взорвали автомобиль, на котором находился пропагандист Захар Прилепин. Известно, что он возвращался из оккупированного Донбасса.

Пропагандисты сообщают, что в момент взрыва Захар Прилепин возвращался из "командировки" на Донбассе. Он проходил службу в составе батальона Росгвардии "Оплот" и ехал домой к семье.

Смотрите также В Нижнем Новгороде взорвали авто с пропагандистом Прилепиным, – СМИ

В машине с ним находилась дочь

По данным СМИ, в автомобиле ехала дочь Прилепина, она не пострадала. Сообщается, что пропагандист возвращался с оккупированных Россией территорий Донбасса.

Украинские партизаны сообщили, что в момент взрыва Прилепин уезжал в Нижний Новгород.

Ехал своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не один, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больнице,

– рассказали в партизанском движении "Атеш".

СМИ сообщают, что Прилепин увозил дочь к родственникам, поэтому за ним, вероятно, могли следить и привели бомбу в действие, когда ребенка в машине не было. Дочь Прилепина не пострадала.

На трассах Нижегородской области сейчас выставляют блокпосты, чтобы поймать "злоумышленников".

Заметим, что губернатор области Глеб Никитин подтвердил подрыв автомобиля Прилепина, добавив, что с ним якобы все в порядке. В то же время российские СМИ сообщают, что у пропагандиста сотрясение мозга и сломаны обе ноги. Его доставят в больницу вертолетом.

За день до Прилепина выступал перед вагнеровцами

Пригожин заявил, что 5 мая Прилепин выступил с заявлением перед ЧВК "Вагнер". Также он выпускал программу на НТВ "Уроки русского". И в последней передаче, вышедшей за день до взрыва, он призвал умирать за Россию. Кроме этого, он заявил, что Донбасс – "часть российского мира".

Последние заявления Прилепина: