Захарова назвала Молдову "придатком киевского режима": как отреагировал Кишинев

Мария Захарова в очередной раз оконфузилась. В этот раз представительница МИД России на еженедельной пресс-конференции вкинула фейк о Молдове. Ее агрессивные заявления не остались без внимания Кишинева.

Спикер МИД России Мария Захарова осудила поддержку, которую Молдова оказывает Украине. Она даже начала угрожать этому государству.

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Что сказали у Лаврова

Приспешница Кремля заявила о якобы обсуждении "вопроса поставок через территорию Молдовы военных грузов" в Украину и выразила в связи с этим "беспокойство". По ее мнению, Молдова будто бы последовательно превращается "в логистический придаток киевского режима".

О катастрофических последствиях подобных шагов мы уже неоднократно предупреждали официальный Кишинев. Хотелось бы в этой связи предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс поддержки Украины,

– сказала Захарова.

Что ответил Кишинев

Министерство иностранных дел Молдовы впоследствии отреагировало на ложь Захаровой. Ведомство назвало заявления кремлевской пропагандистки ложными и осудило ее слова.

С первого дня войны мы решительно осудили агрессию России против Украины. Мы продолжим оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь и в двустороннем порядке, и в рамках международных организаций.

– говорится в сообщении.

Как пояснили в МИДе, нейтралитет Молдовы не означает ее изоляцию. Кишинев развивает партнерские отношения с организациями и другими странами для сохранения мира и безопасности государства. Молдавские власти сотрудничают с теми, кто продвигает демократические ценности. Также они отвергают любые попытки подорвать усилия по достижению евроинтеграции.

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