Варшава резко отреагировала на угрозы МИД России ударить по новой базе НАТО в Польше

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что американская база противоракетной обороны в Польше, открытие которой состоялось недавно, является "одной из приоритетных целей" и отметила якобы провокации.

На это отреагировали в министерстве иностранных дел Польши. Как пишет RMF24, представитель ведомства Павел Вронский высказался по этому поводу и предостерег Россию о возможных последствиях.

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Как отреагировала Польша на угрозы

Недавно, 13 ноября США открыли на севере Польши, в Редзиково, новую базу противоракетной обороны. Американская база является частью более широкой системы ПРО НАТО под названием Aegis Ashore, которая, по данным альянса, может перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности.

Представитель МИД Польши Павел Вронский отметил, что база имеет сугубо оборонительный характер и предназначена для борьбы с баллистическими ракетами. Он предостерег, что в случае продолжения подобных угроз со стороны России, США и НАТО будут вынуждены усилить противовоздушную оборону всего восточного фланга.

Вронский говорит, что в Польше существует консенсус относительно того, что восточный фланг НАТО должен иметь наилучшую противовоздушную защиту.

Напомним, Захарова заявила, что открытие вышеупомянутой базы это очередной провокационный шаг США, который ведет к росту стратегических рисков. По ее словам, эта база уже давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения российскими захватчиками.