У меня тоже есть телефон, но мне во время брифингов не звонят, – спикер МИД потроллил Захарову
Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий потроллил спикера российского МИДа Марию Захарову, которой во время брифинга приказали молчать об ударе межконтинентальной баллистической ракетой по Украине.
Тихий показал свой телефон и сказал, что в Украине сообщают правдивые факты, которые не надо координировать "сверху". Это произошло во время брифинга спикера МИД, сообщает 24 Канал.
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Представитель украинского МИД потроллил Захарову
В начале брифинга Георгий Тихий поблагодарил журналистов, которые пришли несмотря на утренние российские обстрелы и плохую погоду. Тогда представитель МИД Украины демонстративно показал экран своего телефона сказав, что у него он тоже есть, но ему "никто не звонит во время брифингов".
Он подчеркнул, что, во-первых, у нас свободная страна.
А во-вторых, потому что мы сообщаем правдивые факты, нас не надо координировать: как соврать сегодня, чтобы это не противоречило тому, как мы соврали вчера,
– отметил он.
Так, спикер подчеркнул, что у нас на брифингах – без телефонов.
Напомним, что во время пресс-конференции 21 ноября официальной представительнице российского МИДа официальной Марии Захаровой позвонили по телефону. Разговор был слышен в микрофон. Неизвестный мужчина по другую сторону трубки приказал спикеру не комментировать удар межконтинентальной ракетой по Украине. Самое интересное, что Захаровой никто не выключил микрофон и разговор был слышен в прямом эфире. Однако неизвестно, кто именно звонил спикеру МИД России, однако она со всем соглашалась и только кивала головой.