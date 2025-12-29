Было время, чтобы все сжечь, – Сырский откровенно о россиянах в штабе ВСУ в Гуляйполе

Недавно российские солдаты зашли на КНП одного из батальонов на Гуляйпольском направлении. Там остались вещи украинских военных, флаги, техника и то, что могло содержать сведения скрытого характера.

Инцидент произошел из-за отхода бригады, которая не удержала оборону, хоть могла сжечь ценные вещи. Об этом 24 Каналу рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что сейчас ситуация на этом направлении стабилизировалась, ВСУ держат оборону.

Сырский откровенно о россиянах в штабе ВСУ в Гуляйполе

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что ситуация произошла из-за слабой обороны – 102-я бригада ТрО во время боев не выдержала давления противника, поэтому постепенно отходила. Поэтому Украина была вынуждена перебросить туда штурмовые части и подразделения, которые постепенно с боями занимали то, что было потеряно.

По словам Сырского, действия командования батальона можно было спланировать по-другому, ведь на помощь подошло подкрепление из 5-й штурмовой бригады. Они фактически дошли за две улицы от этого командного пункта.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас назначено соответствующее расследование, которое проводит Военная служба правопорядка. Уже дали правовую оценку действиям прежде всего командира батальона, чтобы выяснить, почему он так поступил.

Ведь он получил приказ от командира бригады организовать круговую оборону, а также уничтожить все, что несло какую-то ценность или содержало сведения конфиденциального характера.

То есть у них было время, чтобы все сжечь, а силы врага там были ограничены. Но несмотря на то, что это подразделение отошло, 225-й штурмовой полк держит оборону в Гуляйполе. Командиры там трезво оценивают обстановку, проводят активные штурмовые действия, держат оборону. Конечно, когда отходят подразделения ТрО, это негативно влияет на устойчивость обороны, но мы принимаем соответствующие меры, усиливаем это направление,

Сырский добавил, что сейчас на этом направлении уже месяц враг не имеет никаких преимуществ. Ежедневно противник пытается атаковать, но несет огромные потери. Поэтому боевые действия там продолжаются.

Обратите внимание! Командир 1-го ОШП Дмитрий Филатов "Перун" сообщил, что КНП ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области оставили без боя из-за панических настроений среди личного состава. По его словам, инцидент свидетельствует о серьезных проблемах в организации охраны командного пункта, действиях личного состава и управленческих решениях.

Последние новости с Гуляйпольского направления: