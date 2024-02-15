Заходили с разных направлений: все вражеские ракеты, которые летели на Киев, были уничтожены

Оккупанты 15 февраля нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Под прицелом врага оказались и Киев и область.

Там действовали системы и средства ПВО. Украинские защитники точно отработали и уничтожили все ракеты, которыми враг пытался атаковать.

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Киев пытались атаковать с разных направлений

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что оккупанты пытались нанести комбинированный удар по Киеву. Для этого враг запустил ракеты разных типов, которые пытались атаковать с нескольких направлений.

Воздушная тревога продолжалась более 2 часов. Работали системы ПВО, и украинские защитники успешно отбили вражескую атаку.

Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, которые летели на Киев, были уничтожены. (Точное количество и тип ракет ожидайте в отчетах Воздушных сил),

– сообщил Попко.

Согласно оперативной информации, в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме. Попко также поблагодарил воинов ПВО за отличную работу.

Враг атаковал разные области