Заходили с разных направлений: все вражеские ракеты, которые летели на Киев, были уничтожены
Оккупанты 15 февраля нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Под прицелом врага оказались и Киев и область.
Там действовали системы и средства ПВО. Украинские защитники точно отработали и уничтожили все ракеты, которыми враг пытался атаковать.
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Киев пытались атаковать с разных направлений
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что оккупанты пытались нанести комбинированный удар по Киеву. Для этого враг запустил ракеты разных типов, которые пытались атаковать с нескольких направлений.
Воздушная тревога продолжалась более 2 часов. Работали системы ПВО, и украинские защитники успешно отбили вражескую атаку.
Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, которые летели на Киев, были уничтожены. (Точное количество и тип ракет ожидайте в отчетах Воздушных сил),
– сообщил Попко.
Согласно оперативной информации, в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме. Попко также поблагодарил воинов ПВО за отличную работу.
Враг атаковал разные области
- Кроме Киева, враг также прицельно атаковал западные области Украины. Там прогремели взрывы, и, к сожалению, уже известно о разрушениях.
- Так, взрывы прогремели во Львове, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Известно, что во Львове было попадание в городе. Мэр Андрей Садовый сообщил, что в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Пока что информация о пострадавших не поступала.
- Россия также направила ракеты на Днепр и Запорожье – там тоже прогремели взрывы. К сожалению, есть информация о разрушениях в Запорожье. Под вражеским прицелом оказался инфраструктурный объект. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем человеке.