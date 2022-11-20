На территории Запорожской АЭС в сутки раздалось более 10 взрывов, – МАГАТЭ

За сутки на территории Запорожской атомной электростанции прогремели взрывы. Было слышно более десяти взрывов.

На территории ЗАЭС в сутки раздалось более 10 взрывов

Мощные взрывы потрясли территорию ЗАЭС вчера вечером и сегодня утром. Об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

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Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили в штаб-квартиру Агентства, что, казалось бы, возобновился обстрел как поблизости, так и на территории крупнейшей в Европе атомной электростанции, за короткий промежуток времени утром 20 ноября и вчера вечером 19 ноября. Команда МАГАТЭ также могла увидеть некоторые взрывы из своих окон.

Это внезапное прекращение периода относительного покоя на объекте и еще большее подчеркивание насущной потребности в мероприятиях, которые помогут предотвратить ядерную аварию.

– заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Ссылаясь на информацию, которую предоставило руководство станции, команда МАГАТЭ сообщила, что некоторые здания, системы и оборудование на площадке ЗАЭС были повреждены, но пока ни одно из них не является критическим для ядерной безопасности.

Сообщений о пострадавших нет. Эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством объекта и будут продолжать оценивать ситуацию и отчитываться о ней.

Генеральный директор МАГАТЭ снова обратился "к обеим сторонам конфликта с настойчивым призывом как можно быстрее договориться и ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС". В последние месяцы он вел интенсивные консультации с Украиной и Россией по созданию такой зоны, но пока без соглашения.

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