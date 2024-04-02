Аэродром обороняла одна рота: как россияне пытались захватить Гостомель

В начале полномасштабного вторжения России, во время наступления на Киев, одной из главных задач врага был захват аэродрома "Гостомель".

Об этом рассказал командующий Сухопутных войск Александ Павлюк. По его словам, аэродром атаковали десантники, туда зашли две группы по 20 вертолетов, как ударных, так и транспортных.

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При этом боеспособность украинских военных сверхмощная и это собственно, можно увидеть конкретно на примере попытки россиян захватить аэропорт. Ведь аэродром обороняла всего одна рота.

Одна рота обороняла, Национальная гвардия, и то она была аккумулирована больше срочниками, так как основные подразделения были в это время на востоке, выполняли боезадачи. Но они сумели дать первое достойное сопротивление,

– отметил Павлюк.

Несмотря на преимущество, план противника провалился

По его словам, тогда военные сбили где-то 4 вертолета, 2 повредили, завязали стрелковый бой, но преимущество и профессионализм тех, атаковавших, была гораздо выше, и наши вынуждены были отступить.

"Но смогли вызвать огонь артиллерии, и весь десант, который в это время уже сумел высадиться, был уничтожен четким огнем трех артиллерийских батарей", – рассказал Павлюк.

И только на третий день колонны России наземным способом прорвались на аэродром, но эффективно сработала наша разведка, а техника врага после двух ударов Смерчами превратилась в металлолом.

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