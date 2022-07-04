Захват Донетчины и Луганщины свяжет руки России, – Жданов назвал причину

По данным Главного управления разведки Министерства обороны, Кремль не собирается ограничивать свои аппетиты Донбассом и планирует полное уничтожение Украины. Однако даже частичный захват Донетчины и Луганщины не развяжет руки стране-агрессору.

Напротив, Украина все равно будет иметь более выгодные позиции. Об этом 24 каналу сказал Олег Жданов – военный эксперт.

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По его словам, дело в том, что "России уже нечего развязывать" – как раз наоборот.

Захват Донетчины и Луганщины свяжет руки России. У них возникают проблемы с резервами,

– сказал Жданов.

То есть, если добровольцев для восполнения потерь еще хватает, особенно из депрессивных регионов, то с техникой и вооружением есть проблемы.

Кроме того, уже начались и проблемы с экономикой, что России приходится фактически вводить трудовую повинность и заставлять определенные предприятия работать круглосуточно и без выходных.

"Чем дольше оккупанты будут продолжать боевые действия, тем хуже у них будет ситуация, как в вооруженных силах, так и в экономике России", – объяснил Жданов.

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