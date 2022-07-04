Захват Донетчины и Луганщины свяжет руки России, – Жданов назвал причину
По данным Главного управления разведки Министерства обороны, Кремль не собирается ограничивать свои аппетиты Донбассом и планирует полное уничтожение Украины. Однако даже частичный захват Донетчины и Луганщины не развяжет руки стране-агрессору.
Напротив, Украина все равно будет иметь более выгодные позиции. Об этом 24 каналу сказал Олег Жданов – военный эксперт.
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По его словам, дело в том, что "России уже нечего развязывать" – как раз наоборот.
Захват Донетчины и Луганщины свяжет руки России. У них возникают проблемы с резервами,
– сказал Жданов.
То есть, если добровольцев для восполнения потерь еще хватает, особенно из депрессивных регионов, то с техникой и вооружением есть проблемы.
Кроме того, уже начались и проблемы с экономикой, что России приходится фактически вводить трудовую повинность и заставлять определенные предприятия работать круглосуточно и без выходных.
"Чем дольше оккупанты будут продолжать боевые действия, тем хуже у них будет ситуация, как в вооруженных силах, так и в экономике России", – объяснил Жданов.
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Какая ситуация на Донецком направлении
- В Донецкой области российские войска попытались атаковать населенные пункты севернее Славянска, но в течение 3 июля не завоевали какой-либо новой территории.
- При этом, по данным Генштаба, российская армия использует инструменты для радиоэлектронной борьбы. Различные источники подтверждают, что Славянск подвергается массированным обстрелам со стороны российских военных.
- Также враг форсировал реку Северский Донец. Утром 4 июля глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что вражеским войскам удалось форсировать Северский Донец. Они закрепились в Лисичанске, а также взяли под контроль Золотаровку и Белогоровку.