Навпаки, Україна однаково матиме більш вигідні позиції. Про це 24 каналу сказав Олег Жданов – військовий експерт.
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За його словами, річ у тім, що "Росії вже нема чого розв'язувати" – якраз навпаки.
Захоплення Донеччини та Луганщини зв'яже руки Росії. У них виникають проблеми з резервами,
– сказав Жданов.
Тобто, якщо добровольців для поповнення втрат ще вистачає, особливо з депресивних регіонів, то з технікою та озброєнням є проблеми.
Крім цього, вже почалися і проблеми з економікою, що Росії доводиться фактично вводити трудову повинність й змушують певні підприємства працювати цілодобово та без вихідних.
"Чим довше окупанти продовжуватимуть бойові дії, тим гірша у них буде ситуація, як в збройних силах, так і в економії Росії", – пояснив Жданов.
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Яка ситуація на Донецькому напрямку
- У Донецькій області російські війська спробували атакувати населені пункти на північ від Слов'янська, але протягом 3 липня не завоювали будь-якої нової території.
- При цьому, за даними Генштабу, російська армія використовує тут інструменти для радіоелектронної боротьби. Різні джерела підтверджують, що Слов'янськ піддається масованим обстрілам з боку російських військових.
- Також ворог форсував річку Сіверський Донець. Зранку 4 липня очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомив, що ворожим військам таки вдалось форсувати Сіверський Донець. Вони закріпились в Лисичанську, а також взяли під контроль Золотарівку та Білогорівку.