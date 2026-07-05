Пока Путин "захватывал" Константиновку, ВСУ сняли видео из каждого уголка города

Украинские военные обнародовали видео из различных районов Константиновки Донецкой области после заявлений Путина о якобы захвате города. Защитники подчеркивают, что населенный пункт остается под контролем Сил обороны, а российская сторона в очередной раз пытается выдать желаемое за действительное.

Об этом заявили в 19-м армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ. Ранее аналогичные заявления Кремля уже опровергли Генеральный штаб ВСУ, президент Владимир Зеленский и аналитики Института изучения войны.

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Что известно о ситуации в Константиновке?

В корпусе подчеркнули, что Россия продолжает использовать информационные манипуляции как один из элементов войны, распространяя ложные сообщения о ситуации на фронте.

Заявления о якобы захвате Константиновки – это очередной информационный фейк, призванный создать иллюзию успехов на фоне огромных потерь личного состава и провала попыток достичь поставленных целей. Реальность иная,

– говорится в описании к опубликованному видео.

Ситуация в Константиновке: смотрите видео

Украинские военные подчеркнули, что Константиновка остается под полным контролем Сил обороны Украины. В то же время они подтвердили, что российские оккупанты продолжают пытаться проникать в город небольшими штурмовыми и диверсионными группами.

"Противник не прекращает попыток инфильтрации и продвижения отдельными группами, однако такие действия своевременно выявляются, а враг систематически уничтожается украинскими защитниками", – сообщили в 19-м армейском корпусе.

В подразделении также призвали украинцев не доверять российской пропаганде и пользоваться только официальными источниками информации.

О ложности заявлений российского руководства сообщили и аналитики американского Института изучения войны. По оценке экспертов, российское присутствие в Константиновке ограничивается лишь отдельными небольшими диверсионно-разведывательными группами, действующими между украинскими позициями. Это не свидетельствует об установлении контроля над городом или изменении оперативной ситуации.

Аналитики отмечают, что Кремль регулярно использует подобные информационные заявления для создания впечатления о значительных успехах российской армии, даже если они не соответствуют реальной ситуации на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на заявления российского диктатора, назвав их ложью.

Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но все же он фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов,

– написал глава государства.

Откуда взялись заявления о "захвате" Константиновки?

Поздно вечером 3 июля Владимир Путин провел встречу с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым и другими представителями военного командования.

В ходе встречи российский диктатор заявил о якобы полном захвате Константиновки, а также объявил о так называемом "освобождении" всей Луганской области и "значительном продвижении" российских войск в Донецкой области. Однако уже на следующий день эти утверждения были опровергнуты украинской стороной.

В Генеральном штабе ВСУ и оперативно-стратегической группировке войск "Восток" подчеркнули, что украинские силы продолжают удерживать Константиновку и вести бои против российских подразделений, пытающихся проникнуть в город.