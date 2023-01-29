Даже захват Угледара не гарантирует России какого-то прорыва на Донбассе: анализ ISW
Источник:ISW
Оккупанты в конце января возобновили наступательные действия возле Угледара. Этот город, в частности, стратегически важен для ВСУ, ведь он может стать плацдармом для дальнейшего продвижения украинской армии.
Захватчики понимают это и пытаются помешать Украине возобновить инициативу. Также такие активные боевые действия вблизи городов Донецкой и Запорожской областей могут преследовать цели рассредоточения украинских сил.
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Что могут планировать оккупанты
Активные наземные наступательные действия оккупанты возобновили перед возможным новым масштабным наступлением на Донбассе. Ведь еще в конце 2022 года начальник генштаба России Валерий Герасимов заявил, что российские войска сосредотачивают основные усилия на захвате этого региона.
Целью таких атак на Угледар, а также населенные пункты Донецкой и Запорожской областей, может быть:
- рассредоточение украинских военных,
- создание условий для наступления России на западе Луганской области.
В настоящее время российские войска ведут широкомасштабную наступательную операцию на Бахмутском направлении, и оборонную – на линии Сватово – Кременная.
В ISW сомневаются в возможностях оккупантов
Интересно, что оккупанты уже раньше пытались проводить активные наступательные действия в районе Угледара. Однако их попытки в конце октября 2022 года оказались безрезультатными. В начале 2023 года они могут планировать продвижение со своих нынешних позиций к границам Донецкой области. При этом – на нескольких независимых направлениях продвижения.
Хотя вряд ли они бы не признавали крайней маловероятности успеха такой попытки,
– отметили в Институте изучения войны (ISW).
В ISW предполагают, что, вероятнее всего, захватчики хотят провести несколько этапов наступательных действий, кульминацией которых станет захват границ Донецкой и Луганской областей. Такая операция, по оценке экспертов, потребует от 6 до 12 месяцев кампании. Однако в Институте сомневаются, что воплощение такого замысла вообще возможно.
Что происходит возле Угледара: последние новости
- Военный эксперт Александр Коваленко заметил, что для россиян важен Угледар еще по одной причине. Дело в том, что с его помощью враг может гарантировать материально-техническое обеспечение с востока на юг.
- Российские войска пытаются сделать все возможное для того, чтобы захватить Угледар. Для этого они не жалеют своих бойцов, которые там гибнут сотнями.
- Интересно, что, несмотря на активные боевые действия и отпор украинцев, российские пропагандисты традиционно поспешили заявить об успехах возле Угледара. Однако в разведке Британии опровергли заявления оккупантов по этому поводу.