Будут выдавать свой флаг из одного окна за захват города, – глава ЦПД о боях в Угледаре

Ситуация на фронте остается сложной. Россияне могут заявлять о захвате Угледара.

Россия сосредоточила усилия на попытках захватить Угледар. Вероятно, ближайшее время враг попытается объявить, что контролирует его.

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Бои продолжаются

Руководитель ЦПД отметил, что в Угледаре продолжаются активные бои.

Россияне, как всегда, информационно будут выдавать свой флаг из одного окна за захват города,

– написал он.

В то же время он также отметил, что ситуация в городе действительно тяжелая, и бои продолжаются по состоянию на данный момент.

Россияне не оставляют попыток захватить новые украинские территории и вернуть уже утраченные позиции. В Институте изучения войны объяснили, почему они пытаются наступать.

Специалисты Института изучения войны считают, что российские наступательные операции под Угледаром и Покровском взаимоусиливаются друг другом. Вероятно, они имеют целью растянуть украинские силы на более широком фронте в Донецкой области.