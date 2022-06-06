Подозрение в нарушении законов и обычаев войны захватчику объявили заочно. Оккупант служил в 656-м полку оперативного назначения – воинской части № 6720 войск русской нацгвардии.

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Захватил у заложников мирных жителей

Следствие установило, что подозреваемый участвовал в оккупации Бучи. Он вместе с другими российскими военными на боевых машинах десанта и другой военной технике приехал в админздание Ирпенской центральной городской больницы, расположенной в Буче.

По приказу захватчика, чтобы запугать работников и пациентов больницы, оккупанты направили крупнокалиберные пулеметы на здание медучреждения. Вместе с вооруженными сослуживцами россиянин зашел в помещение, заблокировал входы и выходы в здание.

Оккупанты взяли в заложники людей в больнице. Им угрожали оружием. Подозреваемый под дулом пистолета заставлял одного из сотрудников занять должность городского головы оккупированной Бучи.

Теперь идет досудебное расследование.

Другие подозрения российским оккупантам

В конце мая прокуратура заочно объявила подозрение российскому оккупанту, что совершал военные преступления в селе Ягодное на Черниговщине. Его обвиняют в смерти 10 гражданских, погибших в подвале местной школы. Захватчик насильно удерживал его в бесчеловечных условиях.

5 мая еще двоим военнослужащим из России заочно объявили подозрение за зверства в Бучанском районе. В марте, находясь в селе Бузово, они жестоко обращались с мирным населением, среди которых женщины и дети.

Остальные двое оккупантов подозреваются из-за жестокого обращения с гражданскими и сексуального насилия над несовершеннолетней. Захватчики издевались над мирными жителями Черниговской области. Один из них не раз пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, применяя к ней физическое и психологическое насилие.

В конце апреля полиция объявила подозрение псевдоглавицы Мелитополя Галине Данильченко за коллаборационизм. Женщину предстоит суровое наказание.

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