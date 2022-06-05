Об этом сообщили в полиции в Киевской области 6 июня. Убитый был найден в лесу возле села Вышеград. Там были позиции русской армии
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Жил на Волыни
Как предварительно установили полицейские, мужчине россияне выстрелили из огнестрельного оружия в голову. Руководитель Главного управления Национальной полиции Андрей Небитов рассказал, что 41-летний житель Волыни в прошлом году приехал на заработки. Он был строителем в селе Колонщина под Макаровым.
Во время оккупации скрылся в районе, где базировались войска оккупантов. Правоохранители уже разыскали сестру погибшего,
– рассказал Небитов.
Полицейские, следователи и криминалисты осмотрели тело. Они отправили его на судмедэкспертизу, где будет установлена окончательная причина смерти. Тело мужчины передадут родным для погребения.
Тело нашли в лесу / Фото полиции Киевской области
Правоохранители уже нашли родственников убитого / Фото полиции Киевской области
Ситуация с жертвами россиян
В Киевской области не могут установить личности 200 человек , замученных россиянами. В Министерстве внутренних дел рассказали, что после деоккупации эксгумировали более 1300 тел.
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Захватчики уничтожали села в Киевской области
Волонтер Стефания Пауль рассказала, что самым жутким местом на Киевщине является село Андреевка в Бучанском районе. Там везде разрушены дома людей.
"Россияне там жили, и когда убегали оттуда, оставляли очень много целых боеприпасов. Практически в каждом дворе есть боеприпасы, есть окопы, есть разные надписи, которые россияне оставили", – рассказала девушка.
Нашли снайпера
Украинские правоохранители продолжают устанавливать имена убийц , действовавших на Киевщине. В частности, идентифицировали снайпера Олега Ильина, который в составе 15-й отдельной мотострелковой "Александрийской" бригады убил мирного жителя села Победа. Войска, в которых служит русский, принадлежат к "миротворческим".
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