Підозру у порушенні законів та звичаїв війни загарбнику оголосили заочно. Окупант служив у 656-му полку оперативного призначення – військової частини № 6720 військ російської нацгвардії.
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Захопив у заручники мирних жителів
Слідство встановило, що підозрюваний брав участь в окупації Бучі. Він разом з іншими російськими військовими на бойових машинах десанту та іншій військовій техніці приїхав до адмінбудівлі Ірпінської центральної міської лікарні, яка розташована у Бучі.
За наказом загарбника, щоб залякати працівників і пацієнтів лікарні, окупанти направили великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу. Разом з озброєними співслужбовцями росіянин зайшов до приміщення, заблокував входи і виходи до будівлі.
Окупанти взяли в заручники людей в лікарні. Їм погрожували зброєю. Підозрюваний під дулом пістолета примушував одного із співробітників обійняти посаду міського голови окупованої Бучі.
Тепер триває досудове розслідування.
Інші підозри російським окупантам
- Наприкінці травня прокуратура заочно оголосила підозру російському окупанту, що коїв воєнні злочини у селі Ягідне на Чернігівщині. Його звинувачують у смерті 10 цивільних, які загинули у підвалі місцевої школи. Загарбник насильно утримував їх у нелюдських умовах.
- 5 травня ще двом військовослужбовцям з Росії заочно оголосили підозру за звірства у Бучанському районі. У березні, перебуваючи у селі Бузова, вони жорстоко поводилися з мирним населенням, серед яких жінки та діти.
- Іншим двох окупантів підозрюють через жорстоке поводження з цивільними та сексуальне насилля над неповнолітньою. Загарбники знущались із мирних жителів Чернігівської області. Один з них неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застосовуючи до неї фізичне та психологічне насильство.
- В кінці квітня поліція оголосила підозру псевдоочільниці Мелітополя Галині Данильченко за колабораціонізм. Жінку чекатиме суворе покарання.
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