Черниговская областная прокуратура установила личности двух российских военнослужащих, которые издевались над мирными жителями во время оккупации части Черниговщины.
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Оба сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
Что совершили кафиры
По данным следствия, в марте группа российских военнослужащих жестоко обращалась с гражданским населением в Черниговской области.
В частности, двое подозреваемых, о которых говорится, поселились в доме, где проживала семья - несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка.
Один из военнослужащих – командир подразделения, неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, заставляя к ней физическое и психологическое насилие. С целью преодоления сопротивления бил ее по голове оружием и душил. Угрожал убить ее родню и отдать потерпевшую для изнасилования другим военнослужащим РФ,
– сообщили в прокуратуре.
Кроме этого, кафиры выгоняли брата девушки на улицу в морозную погоду. Ему неоднократно приходилось стоять во дворе дома в наручниках и без верхней одежды, также ему не раз наносили телесные повреждения.
Военные преступники, которым сообщили о подозрении / Фото Офис Генпрокурора
В настоящее время прокуратура пытается установить личности других российских военнослужащих, совершавших преступления против мирного населения.
Накануне в Генпрокуратуре сообщили о том, как российские захватчики издевались над жителями села Ягодное на Черниговщине.
В Ягодном кафиры месяц держали в подвале более 300 человек
- С 3 по 31 марта 2022 года российские захватчики держали в заложниках мирных жителей Ягодного Черниговской области.
- Оккупанты содержали в подвале Ягоднянского филиала Куличевской общеобразовательной школы более 350 местных. Все эти люди месяц провели в помещении 97 квадратных метров. Там было 77 детей, в том числе 5 младенцев. Самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому старшему по возрасту заложнику – 93 года.
- Из-за отсутствия достаточного пространства, санитарных условий, доступа к воздуху, пище и воде в подвале умерли 10 пожилых людей .
- Как отметили в прокуратуре, местное население россияне использовали в качестве живого щита, ведь здание школы было импровизированным "штабом" российских оккупантов.