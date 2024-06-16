В СИЗО Ростова раздавались выстрелы: силовики провели штурм, всех нападавших убили

Утром в районе СИЗО Ростова, где заключенные захватили заложников, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что силовики начали штурм.

Стало известно, что в ходе операции всех злоумышленников ликвидировали. Один из заложников был ранен ножом.

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Штурм колонии в Ростове

Утром 16 июня шестеро заключенных колонии в Ростове захватили в заложники двух работников изолятора. Около полудня в районе СИЗО раздались выстрелы, а затем и взрывы. Российские СМИ уточнили, что спецназ начал штурм ростовской колонии.

Выстрелы из ростовского СИЗО: смотрите видео

Впоследствии к тюрьме прибыло два автомобиля скорой помощи. После этого выстрелы прекратились. Штурм длился всего шесть минут.

Скорая прибыла в колонию Ростова: смотрите видео

Отмечается, что все шесть нападавших были ликвидированы. Трое злоумышленников умерли сразу, а еще трое – до приезда скорой. Заложников удалось освободить. Известно, что один из них получил легкое ранение ножом. Ему оказали помощь, – угрозы жизни нет.

Что известно о ситуации