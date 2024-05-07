"Стараются продвигаться": спецподразделение ГУР рассказало, есть ли враг в Часовом Яру

Противник постоянно прилагает большие усилия, чтобы захватить Часов Яр. Он регулярно бьет из авиации и артиллерии по городу и окружающим населенным пунктам. В спецподразделении ГУР МО рассказали детали относительно текущей ситуации.

По состоянию на сейчас ни одного российского захватчика в Часовом Яру нет. Об этом сообщили в спецподразделении Главного управления разведки Министерства обороны Украины “KRAKEN”.

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Ежедневно уничтожают противника

Спецподразделение в своем телеграмм-канале сообщил, что он уже как месяц защищает город Часов Яр. Однако украинские бойцы дают достойный отпор врагу, который изо всех сил пытается захватить этот населенный пункт.

Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных. Враг пытается продвигаться с разных направлений, однако благодаря слаженной работе подразделения, ни одного оккупанта в городе пока нет,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что за это время город Часов Яр стал одним из символов отваги и стойкости украинской армии.

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