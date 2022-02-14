По данным правоохранителей, злоумышленники захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. Они использовали его административные помещения как штаб для координации своей деятельности.

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Как действовали злоумышленники

Лидеры преступной группировки пытались распространить свое влияние, поэтому запугивали людей и "выбивали" из них деньги. В случае отказа они применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой.

По данным СБУ, в состав группировки входили более 20 человек. В частности, злоумышленники, которых ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку / Фото пресс-службы СБУ

Во время проведения более 50 обысков по местам их пребывания, правоохранители обнаружили: реактивные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие с оптическими прицелами и глушителями, а также патроны различного калибра.

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Сейчас организаторам и активным участникам группировки правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений. По делу продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Кроме того, правоохранители выясняют источники поступления оружия и боеприпасов.

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