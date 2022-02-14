За даними правоохоронців, зловмисники захопили один з державних господарських об'єктів на території регіону. Вони використовували його адміністративні приміщення як штаб для координації своєї діяльності.

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Як діяли зловмисники

Лідери злочинного угрупування намагались поширити свій вплив, тому залякували людей та "вибивали" з них гроші. У разі відмови вони застосовували насильство та погрожували потерпілим фізичною розправою.

За даними СБУ, до складу угруповання входили понад 20 осіб. Зокрема, зловмисники, яких раніше притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів.



Служба безпеки України знешкодила злочинне угруповання / Фото пресслужби СБУ

Під час проведення понад 50 обшуків за місцями їхнього перебування, правоохоронці виявили: реактивні протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю з оптичними прицілами та глушниками, а також набої різного калібру.

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Наразі організаторам та активним учасникам угруповання правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні злочинів. У справі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Крім того, правоохоронці з'ясовують джерела надходження зброї та боєприпасів.

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