Захвативший Кабмин мужчина сдался после разговора с товарищем, – полиция

4 августа 2021 , 11:57
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Источник:

24 канал

Для того, чтобы обезвредить ветерана войны, который с гранатой пришел в здание правительства, правоохранители разыскали его друзей. После разговора с товарищем нападавший сдался.

Друга нападавшего привезли с другого конца Киева

Полиция срочно установила всех знакомых. Об этом на брифинге возле правительства заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Василия мы установили первого. Он находился на другом конце Киева. Патрульная полиция срочно доставила его в Кабмин. После небольшого инструктажа Василий пошел и поговорил с другом. Нападавший сдался,
– рассказал Клименко.

Что известно о захвате Кабмина

Обратите внимание! Несмотря на утренний захват Кабмина, чиновники планируют собраться на заседание в 13:00.

Ситуация под захваченным Кабмином: видео

 

Автор: Софія Мінджоса