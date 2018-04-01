Заигрывания с Россией отворачивают от Савченко потенциальный электорат, – социолог

Никаких шансов на победу на выборах президента у Надежды Савченко нет. Она может получить поддержку очень радикальной части украинского общества, но этот слой – небольшой.

Об этом сайту "24" рассказала директор фонда "Демократические инициативы имени Кучерива" Ирина Бекешкина.

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"Савченко еще до обвинений в подготовке терактов и попытке госпереворота включали в президентские соцопросы – и, как свидетельствовали результаты, ее звездный час давно прошел. Она себя считает украинской Жанной Д'Арк, но президентских перспектив у нее нет", – считает Ирина Бекешкина.

По словам социолога, свободных голосов среди избирателей, как показывают соцопросы, очень много – от 40 до 50%. Это люди, которые либо не определились, либо не хотят идти на выборы. И Савченко не станет так называемой третьей силой, хотя потребность такая есть. Потому что этого человека должны знать, и он должен иметь очень хорошую репутацию. Бекешкина напоминает: Святослав Вакарчук, которого включили в прошлогоднее исследование, сразу получил третье место. Без рекламы и избирательной кампании.

Савченко может отобрать голоса у Радикальной партии Ляшко, "Правого сектора", Тягнибока. Но радикальные политические силы у нас националистически настроены. Поэтому заигрывание с Россией и пророссийскими силами на Донбассе отвлекают от Савченко потенциальный электорат. Также за нее не проголосуют избиратели "Опоблока" или партии "За жизнь". И получается, что все это умножается на ноль,

– подчеркнула Бекешкина.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. 29 марта Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для Надежды Савченко. Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемой в подготовке терактов нардепа Надежды Савченко.

Надежда Савченко также заявила, что планирует баллотироваться на пост Президента Украины.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

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