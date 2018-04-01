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Загравання з Росією відвертають від Савченко потенційний електорат, – соціолог

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Шанси на виграш у Савченко нульові
Шанси на виграш у Савченко нульові / Радіо Свобода

Жодних шансів на перемогу на виборах президента у Надії Савченко немає. Вона може отримати підтримку дуже радикальної частини українського суспільства, але цей прошарок – невеликий.

Про це сайту "24" розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи імені Кучеріва" Ірина Бекешкіна.

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"Савченко ще до звинувачень у підготовці терактів і спроби держперевороту включали до президентських соцопитувань – і, як свідчили результати, її зоряний час давно пройшов. Вона себе вважає українською Жанною Д’Арк, але президентських перспектив у неї немає", – вважає Ірина Бекешкіна.

За словами соціолога, вільних голосів серед виборців, як показують соцопитування, дуже багато – від 40 до 50%. Це люди, які або не визначилися, або не хочуть іти на вибори. Та Савченко не стане так званою третьою силою, хоча потреба така є. Тому що цю людину повинні знати, і вона повинна мати дуже гарну репутацію. Бекешкіна нагадує: Святослав Вакарчук, якого включили минулого року в дослідження, одразу отримав третє місце. Без реклами і виборчої кампанії.

Савченко може відібрати голоси в Радикальної партії Ляшка, "Правого сектору", Тягнибока. Але радикальні політичні сили у нас націоналістично налаштовані. Тому загравання з Росією і проросійськими силами на Донбасі відвертають від Савченко потенційний електорат. Також за неї не проголосують виборці "Опоблоку" чи партії "За життя". І виходить, що все це множиться на нуль,
– підкреслила Бекешкіна.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. 29 березня Апеляційний суд Києва відмовився скасувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Надії Савченко. Апеляційний суд Києва відмовився скасувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинуваченої у підготовці терактів нардепа Надії Савченко.

Надія Савченко також заявила, що планує балотуватися на пост Президента України.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

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Теги: Новини політики Олег Ляшко Новини України Затримання Савченко Олег Тягнибок
Джерело: 24 Канал
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